Brandon Mechele: "Hier zat meer in"

Brandon Mechele was zwaar teleurgesteld na de uitschakeling in de halve finale van de beker van België. "Na twee minuten moesten we herbeginnen."

"We speelden ons spel en vonden de ruimtes, zelfs na de vroege tegengoal en de rode kaart waren we niet van slag. We geloofden in onszelf en hadden echt het gevoel dat er meer in zat. In de eerste helft waren we gewoonweg de betere ploeg en dominant." Mechele focust zich op de titel nu. "We hebben twee dagen om deze wedstrijd te analyseren en ons voor te bereiden op onze volgende tegenstander. Mischien is het goed dat onze volgende wedstrijd zo snel volgt.