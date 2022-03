Sven Kums na behalen bekerfinale: "In de beker kan alles"

Sven Kums won gisteren met AA Gent op het veld van Club Brugge met een overtuigende 0-3. Gent is zo de eerste finalist van de Croky Cup.

"We speelden de wedstrijd met een ploeg die 100% gefocust was. Iedereen werkte hard voor elkaar om die finale te halen en met de offensieve kwaliteit die we hebben kunnen we altijd het verschil maken, zo is gebleken."

"Op verplaatsing spelen in Brugge is altijd moeilijk, niemand had verwacht dat we al na twee minuten op voorsprong zouden komen. We konden voor rust zelfs nog 3-0 maken dus we gingen met een verdiende voorsprong rusten. De rode kaart na rust zorgde voor rust bij ons, we konden ons spel beter spelen en lieten de bal vlot rondgaan "

Vanavond weet AA Gent of het Anderlecht of Eupen treft in de finale, maar Kums heeft geen voorkeur. "Het maakt me niet uit wie we in de finale ontmoeten, zolang we die maar winnen. Anderlecht heeft de beste uitgangspositie aangezien zij thuis spelen, maar in de beker kan alles. Ze gaven ons op voorhand geen kans vandaag en toch winnen we hier met 0-3."