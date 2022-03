Gent-voorzitter in de wolken met bereiken van bekerfinale: "Al is de boost die dit gaat geven aan de fans nóg belangrijker"

Daags na de knappe 0-3-overwinning op het veld van Club Brugge genoot AA Gent-voorzitter Ivan De Witte nog na. Het bereiken van de bekerfinale doet deugd na een toch wel turbulente periode.

Nochtans was het geloof in een goede afloop vooraf niet bijster groot bij de sterke man van AA Gent. "We hadden de thuiswedstrijd onverdiend verloren, waardoor je toch met een klein hartje naar Brugge gaat. Als je dan kan terugkeren met een 0-3-overwinning, dan geeft dat een geweldig gevoel en een boost", vertelt De Witte aan VTM.

"Ik hoop dat dit de ganse club en vooral de fans een boost kan geven in hun beleving. We zijn al langer bezig aan een mooie serie, de prestaties worden stabieler. Daar pikken de supporters op in. We mogen niet vergeten dat we uit een moeilijke periode komen. De boost die dit kan geven aan onze fans is nog belangrijker dan het bereiken van de bekerfinale.

De architect achter het succes van de Buffalo's is Hein Vanhaezebrouck. Opvallend: de overeenkomst van HVH bij AA Gent loopt aan het einde van het seizoen af. Al zal Ivan De Witte zijn succescoach niet zomaar laten vertrekken. "We hebben daarover al kort met elkaar gesproken en ik heb het gevoel dat Hein daar niet zenuwachtig over is. Het moge duidelijk zijn dat we op korte termijn met elkaar zullen spreken", bekende de voorzitter van AA Gent.