Noa Lang krijgt de volle laag: "En het was niet de eerste keer"

Club Brugge werd woensdagavond door AA Gent uitgeschakeld in de halve finale van de Beker van België.

Het werd een moeilijke avond voor Club Brugge, met een zeer pijnlijke 0-3-nederlaag in eigen huis en de bekeruitschakeling tot gevolg. Schreuder en co hadden zich de avond heel anders voorgesteld.

“Club is woensdagavond met de neus op de feiten gedrukt”, zegt Eddy Snelders aan Sporza. “Oké, het zat niet mee door die enorm vroege achterstand, maar eigenlijk had Club de match nooit in handen. Op wilskracht probeerde het de zaken nog recht te trekken in de eerste helft, na de 0-2 was ook dat weg.”

Vooral een goede Noa Lang zou het tij kunnen keren volgens Snelders. “Noa Lang zakte opnieuw door de ondergrens - het was niet de eerste keer de voorbije weken. Hij holt duidelijk achter zijn beste vorm aan. Zelfs toen het geheel draaide tegen Antwerp was hij te onopvallend. Club moet hopen dat ze de beste Noa Lang snel terugkrijgen.”