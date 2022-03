Hein Vanhaezebrouck schat in wie tegenstander wordt in bekerfinale

AA Gent plaatste zich als eerste voor de bekerfinale. Vanavond kennen Hein Vanhaezebrouck en co hun tegenstander.

AA Gent won met 0-3 van Club Brugge en gaat naar de bekerfinale. Tegenstander wordt Anderlecht of KAS Eupen.

“Het maakt me niet uit, maar het zal Anderlecht worden denk ik. Dat is volgens mij ook logisch. Anderlecht is een stuk sterker dan Eupen, en mag nu ook deze wedstrijd thuis spelen”, zei Hein Vanhaezebrouck bij Sporza.

Al had het voor Anderlecht anders kunnen uitgedraaid zijn in de heenmatch. “Deze terugwedstrijd hadden ze misschien wel moeten ingaan met een achterstand, maar dat is nu niet het geval door dat late doelpunt. Ik vermoed dan ook dat het voor Eupen moeilijk wordt om zich in Anderlecht te kwalificeren, maar in voetbal weet je natuurlijk maar nooit.”