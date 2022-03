Hein Vanhaezebrouck klopt Club Brugge opnieuw: "Bevestiging van kwaliteit die mijn jongens hebben"

AA Gent is stilaan uitgegroeid tot het zwarte beest van Club Brugge. Woensdagavond wonnen de Buffalo's voor de derde keer dit seizoen van blauw-zwart. Op de kwalificatie voor de finale valt dan ook erg weinig, zeg maar niets, af te dingen. "Dit is geen ontdekking voor mij", aldus Vanhaezebrouck.

Na de 0-1-nederlaag in de heenmatch leek het voor AA Gent een erg zware opgave te gaan worden in het Jan Breydelstadion. Na negentig gaf het scorebord echter 0-3 aan, na een ijzersterke prestatie van de Buffalo's. "Nee, dit is geen ontdekking voor mij", vertelde Hein Vanhaezebrouck na afloop voor de micro van VTM. "In augustus hebben we hen met 6-1 geklopt, daarna hebben we hen nog eens verslagen in de competitie. En ook in de heenwedstrijd van de beker hadden we ze met 3-1 of 4-1 moeten kloppen."

De Buffalo's hielden opnieuw de nul achterin en werden geholpen door de wedstrijdomstandigheden. Zo scoorde Odjidja meteen met een afgeweken bal en moest Club Brugge bijna een helft met zijn tienen voetballen, na twee keer geel voor Odoi. "De perfecte wedstrijd? Dat vind ik een groot woord, maar het was wel heel goed. Dat we hier opnieuw een resultaat komen halen, is een bevestiging van de kwaliteit die mijn jongens hebben."

En zo maakt AA Gent zich alvast op voor een volksverhuizing naar de Heizel. Tegenstander in de bekerfinale wordt Anderlecht of Eupen. "Op zich maakt het me niet zoveel uit, maar het lijkt me logisch dat het Anderlecht zal zijn. Zij zijn een stuk sterker dan Eupen, maar you never know. Het is bekervoetbal, he", besluit Vanhaezebrouck.