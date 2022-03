Jan Mulder laat zich horen over Tissoudali die op de bal ging staan tegen Club Brugge

Tarik Tissoudali kon woensdagavond bij de supporters van Club Brugge niet op veel bijval rekenen.

Zo ging Tissoudali na de 0-3 in de hoek even provocerend op de bal staan. Dat leidde niet bepaald tot veel sympathie voor de speler van AA Gent. Hij kreeg een striemend fluitconcert over zich heen.

Ook de spelers van Club Brugge konden zijn actie niet smaken. Ricca gaf Tissoudali een duw, Mignolet ging hem even de levieten lezen.

Analist Jan Mulder was niet te spreken over die actie. “Daar moet hij wel mee opletten, want ze drinken bier in plastieken bekers. Zo op de bal gaan staan, dat mag niet”, zei hij bij VTM.

Marc Degryse hield het wat milder. “Je weet als je zoiets doet, dat je iets mag terug verwachten”, klonk het.