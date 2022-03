Sven Kums: "Een ploeg met vertrouwen in PO1 kan veel"

Sven Kums weet hoe het voelt om de Jupiler Pro League te winnen. In 2015 deed hij het een keer voor met zijn AA Gent. Ook nu gelooft hij nog in de kansen van de Buffalo's. "Maar eerst die top 4 zo snel mogelijk halen."

"Gent had veel doelstellingen dit jaar. We hebben het onszelf zeker niet gemakkelijk gemaakt. Vooral in het begin van het seizoen verloren we kostbare punten, we zijn nu verplicht die op te halen om nog play off 1 te bereiken. We weten dat het moeilijk is, maar we hebben een goeie ploeg die in vertrouwen zit, en een ploeg met vertrouwen in play off 1 kan veel."