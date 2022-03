🎥 This is your captain speaking: Vadis Odjidja met heerlijke boodschap aan fans

AA Gent schakelde donderdagavond Club Brugge uit in de halve finales van de Beker van België.

Na nog geen twee minuten zette de kapitein van AA Gent zijn ploeg op voorsprong, waardoor de 0-1 van de heenmatch uitgeveegd werd.

De Buffalo’s bleken dodelijk efficiënt en wonnen met 0-3. Odjidja kwam op de sociale media van de club met een heerlijke boodschap aan de fans.

“Ja gasten het is gelukt, we zijn op weg naar Brussel”, klonk het. “Massaal bedankt voor de ongelooflijke steun die jullie vandaag getoond hebben. Bij ons heeft er alleszins niemand getwijfeld dat we het konden na de heenwedstrijd waarin we veruit de betere ploeg waren. 3-0 op Brugge. Dik op ulder kluten."