Club Brugge geeft goede uitgangspositie helemaal weg en mag kruis maken over dubbel: "Die eerste goal was een gigantische fout"

Van een koude douche gesproken. Na de gevleide 0-1-zege in de heenmatch droomde Club Brugge al van een bekerfinale op de Heizel. Dat zal echter niet voor dit seizoen zijn. AA Gent won voor de derde keer dit seizoen tegen blauw-zwart (0-3).

Club Brugge kwam heel vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar speelde voor het overige een meer dan behoorlijke eerste helft. "We kregen niet heel veel kansen, maar dat wisten we. Gent is een heel goede ploeg. Toch vond ik ons een prima eerste helft spelen, waarin we de lijn van zondag doortrokken. Die eerste goal is natuurlijk een gigantische fout. Zo'n organisatiefout mag gewoon niet. Eigenlijk was er toen nog niets aan de hand. Dan valt die tweede goal ietwat gelukkig binnen, net op het moment dat er te veel onrust aan de bal was bij ons", aldus Alfred Schreuder voor de micro van VTM.

Ook na de pauze begon Club Brugge overtuigend. Al snel schoot blauw-zwart, in de persoon van Denis Odoi, zichzelf in de voet. "Na die rode kaart werd het uiteraard wel lastig, die snelle 0-3 kwam hard aan. We bleven proberen, maar je kon zien dat Gent een geroutineerde en slimme ploeg is. We hebben het uiteidenlijk nog met drie aanvallers geprobeerd, maar het mocht niet baten."

En zo mochten Hein Vanhaezebrouck en co voor de derde keer dit seizoen juichen tegen de landskampioen. "We moeten vooral naar onszelf kijken en niet naar AA Gent. Maar het is duidelijk dat zij ook in de competitie zeker nog een rol gaan spelen. Dit moeten we even verwerken, zoals we dat ook na overwinningen doen. We moeten sterk zijn en karakter tonen", besluit Alfred Schreuder.