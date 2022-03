Anderlecht 'kopt' zichzelf naar de Heizel en maakt eindelijk nog eens kans op een prijs

2015 stonden ze voor de laatste keer in de finale, de laatste winst dateert al van 2008... Anderlecht en de beker is niet altijd een mooi huwelijk geweest, maar na winst tegen Eupen zou dat wel eens kunnen veranderen. Het eind van de droogte? Daarvoor moeten ze wel nog voorbij Gent...

Ergens moet er iets fout gelopen zijn in de communicatie tussen coach Michael Valkanis en de spelersgroep van Eupen. Het was duidelijk dat Anderlecht niet meer dezelfde fout ging maken als in de heenmatch en ze trokken met man en macht de aanval in. Na vijf minuten werd dat beloond toen Refaelof een corner in de zestien dropte en Murillo ongehinderd - het publiek was zelfs al aan het juichen vooraleer hij de bal raakte - mocht binnenkoppen.

Een ezel stoot zich...

© photonews

Goed, Eupen maakte even later via een afgeweken schot van Prevljak alweer gelijk en verdedigde stug. Anderlecht vond geen oplossingen. Dat leken ze dus vrij goed voor elkaar te hebben bij de Oostkantonners. Het plan werkte. Maar blijkbaar was er niet getraind op corners of was het toch niet helemaal duidelijk bij de briefing. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen... Wel, een Panda blijkbaar wel.

© photonews

Gomez vanop dezelfde kant met de corner, Magallan die even vrij mocht inlopen en binnenkoppen als Murillo: 2-1. En 't is niet dat Anderlecht specialist is op stilstaande fases. Sommigen van de verdedigers leken in zone te staan, terwijl anderen een man opzochten. Vreemd... De Brusselaars stonden wel terecht op voorsprong. Ze domineerden in de ware zin van het woord. Eupen kwam amper over de middenlijn.

Derde kopbal

De tweede helft was amper bezig of het stond al 3-1. Een buffelstoot van Kouamé op een prachtige center van Refaelov. Echt heel goed gedaan. Maar daarna weer het oude zeer bij Anderlecht. Ze lieten Eupen komen en die putten daar moed uit. Zo ben je nooit helemaal zeker of paars-wit het wel over de streep gaat trekken.

Hoedt en een sterke Magallan lieten centraal echter niets passeren. Aanvallend was het wel een heel stuk minder. Van Crombrugge moest nog eens goed tussenkomen of Prevljak had de aansluitingstreffer gemaakt. Maar echt problemen? Nee, dat heeft Eupen Anderlecht niet bezorgd. Hoogstens wat ongemak. Het mooiste moment van die tweede helft? De opkomst van Bogdan Mykhaylichenko en het applaus dat hij kreeg van het publiek. En nu dus naar de Heizel. 't Zal de fans deugd doen.