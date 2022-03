Kompany heeft lovende woorden voor fans in bruisend Lotto Park: "De beleving was perfect!"

"Come on boys", hing er in de Zuid Tribune van het Lotto Park. De uitspraak die Vincent Kompany waarschijnlijk het meest gebruikt. Zijn naam schalmde door het Astridpark nadat de fans eindelijk nog eens uitzicht krijgen op een prijs.

De vreugde-uitbarsting net na het laatste fluitsignaal had een kwartier later echter alweer plaats gemaakt voor nuchterheid bij Kompany. "De finale? We moeten nu gewoon rustig blijven. We spelen tegen een sterke tegenstander. Op de dag van de match moeten we gewoon onze taken doen en die match spelen. De emoties moeten we aan de supporters overlaten."

Voor die supporters had hij wel lovende woorden. "Het was een fantastische avond. Een vol huis en de fans waren aanwezig, niet enkel door hun aanwezigheid, maar ook in volume. De beleving was perfect. Een bekerwedstrijd op z'n best!"

Een wedstrijd die Anderlecht 90 minuten lang onder controle had. "Wat ik ook goed vind is dat we na die snelle 1-1 niet in paniek geschoten zijn. Ik denk dat het bij dat ene schot van Eupen gebleven is. Zeker in de tweede helft hebben we goed gebruik gemaakt van de ruimte in de rug. En nu gaan we gewoon die wedstrijd tegen Oostende voorbereiden. Die finale is voor later."