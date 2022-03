'Mister Cup' - Lior Refaelov vindt dat hij Anderlecht een beker verschuldigd is: "Ze hebben er eentje te goed"

Lior Refaelov is "Monsieur Coupe" dit seizoen voor Anderlecht. Hij scoorde al vijf keer in de bekercompetitie en deed daar tegen Eupen ook twee assists bovenop. Een man op een missie...

Refaelov kwam met een grote glimlach de mixed zone in. In kostuum... Elegant, zoals hij ook tegen Eupen speelde en hen naar de bekerfinale leidde. "Het wordt mijn vierde bekerfinale en ik ben blij dat ik er nu sta met Anderlecht", verheugde hij zich. "De beker was één van onze grote doelen dit seizoen en we hebben de tijd om die match tegen Gent voor te bereiden. Om met dezelfde vorm als vandaag aan de aftrap te staan. We hopen dat we er voor 50.000 man een mooie finale voor het Belgisch voetbal van kunnen maken."

"Dit was waarschijnlijk onze belangrijkste match van het seizoen tot nu toe", schatte hij in. "Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen. We konden twee keer op corner scoren, dat gebeurde nog niet veel. We hebben daar hard aan gewerkt deze week."

In 2015 scoorde hij ook in de bekerfinale tegen... Anderlecht. Het kostte paars-wit toen de beker. "Ik hoop een derde beker te winnen en ik zou hem graag aan de fans geven. Ik ben er hen nog een verschuldigd (lacht). Ze waren heel aanwezig vandaag en we konden het verschil zien in het ritme van de match."