Van Crombrugge ziet finale tegen Gent als symbolisch: "Laten zien dat we de sterkste zijn"

Eén - weliswaar heel sterke - redding moest Hendrik Van Crombrugge uitvoeren tegen Eupen. Hij hield Smail Prevljak van zijn tweede goal van de avond. Voor de 28-jarige doelman wordt het ook zijn eerste kans op een prijs.

Van Crombrugge heeft al veel op zijn tanden moeten bijten na zijn transfer naar Anderlecht. Uiteraard had hij tegen nu al iets in zijn prijzenkast willen hebben, maar de omstandigheden waren er niet naar. "Dit is heel belangrijk voor de club en voor de fans. Het is een prijs die we kunnen pakken. Nu we in de finale staan moeten we die ook winnen."

En 't is tegen Gent, die ze in de competitie ook nog zullen moeten afhouden om in play-off 1 te geraken. "Het is misschien wel een symbolische finale. We weten dat het nog veel over ons twee zal gaan. We moeten tonen dat we de sterkste zijn van de twee."