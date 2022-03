De hunker naar een prijs is groot: "Finale tegen Gent? Maakt niet uit of het nu tegen Gent, Charleroi of SK Londerzeel is!"

Hoe groot was die ontlading? Vooral bij de supporters en op de VIP-tribune. Daar zat ene Marc Coucke te juichen dat het geen naam had. De eigenaar van paars-wit kan eindelijk dromen van een prijs met zijn dure investering.

Het Astridpark ontplofte. Pakweg tien jaar geleden zou een halve finale tegen Eupen niemand schrik aangejaagd hebben. Zouden ze toen zelfs het stadion uitverkocht gekregen hebben? Maar nu hunkert elke paars-witte fan naar de terugkeer naar de oude status. Een bekerwinst zou een kentering kunnen betekenen.

"Een kentering? Pfff, dat weet ik niet", zei Vincent Kompany. "Het is niet zo simpel als dat. Voor het seizoen kan iedereen onze situatie beschrijven. We zijn daar niet zomaar in beland en het is ook niet zo makkelijk om daar terug uit te komen. Maar waar wij - spelers en technische staf - ons op toeleggen is gewoon voetballen. Daar kunnen we uitblinken."

Kompany weet echter ook dat de druk groot is. Een bekerfinale is één ding, maar weer meespelen aan de top betekent ook dat play-off 1 een must is. En daar kan Gent ook spelbreker spelen. "Ik ga niet te ver vooruitkijken. Die finale tegen Gent? Mij maakt het niet uit. Gent, Charleroi of SK Londerzeel... Een finale is een finale. En de beste voorbereiding daarop is onze volgende vijf matchen winnen."