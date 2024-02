Antwerp kan het Anderlecht van de jaren 70 achterna: KV Oostende maakte nooit een kans

Antwerp staat in de bekerfinale. Voor de wedstrijd was er al grote twijfel of KV Oostende eenzelfde prestatie zou kunnen leveren op de Bosuil als in de heenmatch. The Great Old gaf zelf het antwoord door hen meteen bij de keel te grijpen en nooit meer los te laten.

Mark van Bommel had al gezegd dat er geen excuses waren. Tegen een laagvlieger in de Challenger Pro League eruit gaan zou een ware blammage zijn voor de uittredende bekerwinnaar én kampioen. Op de Bosuil zouden ze dat varkentje wel even wassen.

71 procent balbezit

Dat was al de retoriek na de 1-1 in Oostende en werd deze week nog herhaald. Wel, het was geen grootspraak. Antwerp kwam met 'peper in de poep' op het veld. Bij KVO kregen ze geen moment rust. Het leverde een absurd hoog percentage (71 procent) aan balbezit op voor Antwerp.

Bataille en Ejuke losten waarschuwingsschoten, maar de Kustjongens wilden niet luisteren. Het derde was een schot onder de waterlijn en bracht het Oostendse schip tot zinken. Ilenikhena kon bijna niet meer missen van dichtbij nadat een hoekschop pardoes voor zijn voeten viel.

© photonews

Gespeeld in eerste helft

Nog geen tien minuten later - we schrijven minuut 23 - was het al over and out. Ondrejka schilderde een vrije trap op het hoofd van de boomlange Van Den Bosch en doelman Brent Gabriël had alweer geen verhaal. Antwerp was super dominant, scherp in alle duels en gewoon een klasse of twee beter.

Dat is geen schande natuurlijk voor Oostende. Ondanks alle goede voornemens is de realiteit dat er een ploeg met een marktwaarde van 101 miljoen euro tegenover één van 7 miljoen stond.

Drie keer in vijf jaar? Dat is al lang geleden

De tweede helft werd een overbodige bedoening. Antwerp bleef wel drukken, maar slaagde er maar niet in om de openingen te vinden. Of dat ook echt nodig was? Niet echt, want Oostende bleek deze keer tandenloos te zijn. Zonder energie te verspillen hield Antwerp gewoon stand. En één versnelling was genoeg voor de 3-0 van Ilenikhena. Easy!

Quizvraagje: welke ploeg slaagde er als laatste in om drie keer de beker in vijf jaar te winnen? Wel, dat was het Anderlecht van de jaren 70. Die deden dat zelfs vier keer. Antwerp heeft zichzelf daartoe een kans gegeven, maar moet natuurlijk wel nog voorbij Union. En zoals we allemaal weten: dat wordt geen sinecure.