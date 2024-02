Antwerp is zeker nog niet klaar met sterk KV Oostende, dat met gelijkspel naar de Bosuil trekt

KV Oostende is sportief zeker nog niet afgeschreven, dat kunnen we u verzekeren. In een sfeervolle Diaz Arena geraakte landskampioen en bekerwinnaar Antwerp niet verder dan een 1-1-gelijkspel. En dat was zeker niet gestolen door de Kustjongens. Antwerp zal er nog een hele kluif aan hebben.

Een verplaatsing naar KV Oostende, een dikke maand geleden zag het er nog naar uit dat we het niet meer zouden meemaken. Het regende pijpestelen - het doelgebied was al snel herschapen in een modderpoel - boven de Diaz Arena, maar voor de Oostendenaars was een halve finale in de Beker nog eens reden om buiten te komen en de zorgen over hun 'clubje' te vergeten.

Er kwamen zelfs slingers, toeters en bellen aan te pas. Op het veld kwam er minder show bij te kijken. De mannen van strand en zout water hadden de borst gepekeld. Het was bikkelen geblazen. Het niveauverschil was er natuurlijk, maar op grinta en inzet hielden ze toch 23 minuten stand.

Weer zo'n goal van 'haantje' Doumbia

Maar dan haalde Antwerp zijn wapen van de voorbije weken boven. Doumbia had al eens een staalhard schot gelost dat doelman Gabriël onorthodox met de borst opving, maar een tweede poging van de jonge Malinees was wel raak. Hard en accuraat... 0-1. Heeft The Great Old weer een goudhaantje te pakken?

© photonews

't Is nog maar zijn vierde match met de hoofdmacht en hij heeft al twee belangrijke doelpunten erin geramd. Haantje ook hoor, want hij ging ostentatief vieren voor de spionkop van KVO. Daar hadden ze wel iets te bewijzen aan die potentiële overnemer die in de tribune zat. KVO liet zich niet van de wijs brengen.

Beauty van Henderson

D'Arpino - ja, die speelt daar nog altijd - verzond ineens een lange bal op Henderson en die nam aan, keek en krulde. Een beauty voor de 1-1. "Don't go down without a fight!" We hoorden het vanaf de bank weerklinken. En een gevecht werd het.

Oostende hield gelijke tred met Antwerp in de tweede helft en kwam zelfs gevaarlijk opzetten. De beste kansen waren wel voor Antwerp, maar invaller Ondreijka en Bataille zagen hun schoten gepakt worden door een uitstekende Gabriël.

De kansen waren schaars, dat zou je niet verwachten in een duel tussen een play-off 1-ploeg en een degradatieklant in de Challenger Pro League. Maar dat is het mooie van bekervoetbal. KVO gaat nu ze een kans ruiken zeker ook met het mes tussen de tanden naar de Bosuil. Een gewaarschuwd man is er twee waard, Mark van Bommel.