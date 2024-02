Union weet weer wat verliezen is maar redt return tegen Club Brugge met 2-1 na doelpunt in blessuretijd

Club Brugge heeft Union voor de eerste keer in 21 wedstrijden een nederlaag aangesmeerd. Zo trekt het met een bonus van 2-1 naar de return van de halve finale van de beker. Al zal blauw-zwart vooral balen dat Union nog in de blessuretijd tot scoren kwam.

Deila moest puzzelen met zijn opstelling door tal van geblesseerden. Zo kregen Odoi, Balanta en Jutgla nog eens een speelgelegenheid. Skoras en Homma, die door sommigen aan de aftrap verwacht werden, moesten de kraker tegen Union vanop de bank starten. Bij de bezoekers kregen we dezelfde 11 namen als tegen Racing Genk afgelopen weekend.

Vroege voorsprong maar flauwe wedstrijd

Een volgepakt Jan Breydel moest niet lang wachten om te vieren want na 10 minuten zette Skov Olsen Club Brugge al op voorsprong. De Deense winger had veel ruimte na een snelle omschakeling via Vanaken en Jutgla. Op gekende wijze kwam hij van links naar binnen gesneden om de bal laag in de verste hoek voorbij Moris te krullen.

Flauwe eerste helft

De thuisploeg behield de controle over de wedstrijd zonder al te veel gevaar te creëeren. Op doelgevaar van Union was het een halfuur wachten, al had Mignolet niet te veel problemen met een centrale kopbal van Amoura. Verder blonk de eerste helft vooral uit in een afwezigheid aan doelgevaar.

De tactiek van Blessin om na de rust meteen gelijk te maken kon al snel de vuilbak in want na 1 minuut in de tweede helft stond het al 2-0. Skov Olsen deed het ditmaal als aangever met rechts. Jutgla stond perfect aan de tweede paal om de voorzet in doel te koppen.

Potig

Blessin besloot om via een driedubbele wissel in te grijpen aangezien Union heel on-Unions aan het voetballen was want ook na de 2-0 was blauw-zwart de dominantste ploeg. Maar ook die wissels brachten geen zoden aan de dijk. Met behulp van een zeldzaam foutje bij Odoi mocht Amoura nog een bal voor doel gooien maar Mignolet bedreigen lukte niet.

Machida in extremis

Club Brugge leek met een verdiende dubbele voorsprong naar de terugwedstrijd te kunnen trekken maar een allerlaatste stilstaande fase besliste er toch anders over. De voorzet botste op de rug van Meijer en kwam voor de voeten van Machida terecht. Die trapte tussen een bos van benen en door die van Mignolet de 2-1 in doel.

Die 2-1 zal binnen enkele weken wel eens van cruciaal belang kunnen zijn bij de return. En hoewel Club Brugge de lange reeks zonder verlies van Union teniet doet, eindigt het de wedstrijd toch met een wrange nasmaak.