Union staat héél dicht bij nieuw stadion: Philippe Bormans plakt zelfs al datum op groen licht

Het stadiondossier van Club Brugge is voer voor nieuws, maar ook Union SG is momenteel bezig met de bouw van een nieuwe voetbaltempel. Wat is de stand van zaken in Vorst?

Union SG hoopt binnenkort groen licht te krijgen voor de bouw van een nieuw stadion op de Bemtsite in Vorst. Het was het Brusselse gewest zelf die de lap grond in 2021 aanwees als de ideale locatie voor een nieuwe voetbaltempel.

"De gemeente Vorst vroeg om een gedegen mobiliteitsstudie", geeft Philippe Bormans een stand van zaken in Het Laatste Nieuws. "De resultaten van die studie zijn vorige week overgemaakt aan het gewest en aan de gemeente. We wachten op feedback."

"Ondertussen schuiven we ook op richting een akkoord op de grond", besluit de CEO van Les Unionistes. "Bovendien willen Ecolo en PS (meerderheidspartijen in Vorst, nvdr.) dat Union op hun grondgebied blijft. Ook dat heeft goede hoop. We willen dan ook een akkoord en groen licht voor de verkiezingen in oktober 2024."

