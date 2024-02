Mag Club Brugge de stenen al bestellen? Momenteel minder tegenkanting en... dit aantal bezwaarschriften zijn ingediend

Club Brugge wil liever vandaag dan morgen beginnen aan de bouw van een nieuw stadion. De West-Vlamigen zagen een eerste Omgevingsvergunning sneuvelen. Maar wat met de tweede poging?

Ondertussen heeft Club Brugge een nieuwe Vergunningsaanvraag ingediend. Dirk De fauw heeft er alle vertrouwen in dat blauw-zwart deze keer wél groen licht zal krijgen. De reactie van de burgemeester van Brugge kan je HIER nog eens nalezen.

Al loopt ook de tweede aanvraag niet van een leien dakje. Tijdens het openbaar onderzoek zijn inmiddels al 39 bezwaarschriften ingediend. Dat heeft schepen Franky Demon bevestigd aan Het Nieuwsblad.

Veel bezwaren? Of net héél weinig?

Het blijven een pak klachten, maar bij een vorige aanvraag werden maar liefst 129 bewaarschriften binnen tegen de nieuwe blauw-zwarte voetbaltempel. Al staat de teller nog niet stil. De bezwaren die per brief werden ingediend komen pas in de loop van deze week binnen.