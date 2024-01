Burgemeester van Brugge komt met héél goed nieuws en kondigt omgevingsvergunning voor nieuw stadion al aan

Club Brugge hoopt in 2024 eindelijk groen licht te krijgen om de nieuwe voetbaltempel neer te poten. Als het van Dirk De fauw afhangt is er geen enkel bezwaar meer om binnenkort de eerste steen neer te poten.

In 2023 kreeg Club Brugge geen omgevingsvergunning om aan de bouw van het nieuwe stadion te beginnen. De buurtbewoners vreesden namelijk een extreem mobiliteitsprobleem met een groter complex dan het huidige Jan Breydelstadion. Bovendien tekende ook Cercle Brugge - de groenhemden hadden plots geen thuishaven meer - bezwaar aan.

Laatstgenoemd probleem lijkt van de baan. Er zijn concrete plannen op provinciaal niveau om een stadion met zo'n tienduizend zitjes te bouwen langs de Blankenbergse Steenweg. In dat geval is het bezwaar van De Vereniging helemaal van de baan. Meer zelfs: Cercle Brugge is al langer vragende partij voor een eigen én kleiner stadion.

"Maar ik zie in de nieuwe plannen dat er duidelijk gewerkt is aan de problemen rond mobiliteit", aldus Dirk De fauw (burgemeester van Brugge, nvdr.) in Het Laatste Nieuws. "Er zijn oplossingen voor de twee elementen die vorig jaar voor de vernietiging van de Omgevingsvergunning hebben gezorgd. In mijn ogen is dit voldoende om ervoor te zorgen dat de Vlaamse regering de plannen deze keer wel zal goedkeuren."