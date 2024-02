Vanaken zegt of Club Brugge een strafschop moest krijgen na fout van Vanhoutte op hem

Club Brugge won de heenmatch van de halve finale in de Croky Cup met 2-1 van Union SG. Mooi, maar blauwzwart had een betere uitgangspositie kunnen hebben.

Club Brugge gaf tegen Union SG nauwelijks kansen weg, maar kreeg in de toegevoegde tijd wel nog een doelpunt tegen. Bovendien liet blauwzwart zelfs na zijn kansen beter af te werken, al had het ook een strafschop kunnen krijgen.

Marc Degryse was bij Eleven Sports alvast heel erg overtuigd en zei tijdens de live-uitzending meteen dat Vanaken, toen hij werd aangetrapt door Charles Vanhoutte, een strafschop verdiende voor die fase.

Union SG verdiende geen doelpunt

Ook Vanaken zelf is duidelijk. “Hij raakt mij dus dat is gewoon een strafschop”, vertelde de Brugse kapitein na affluiten. “Vanhoutte denkt dat hij veel tijd heeft en ik zet mijn voet ervoor, dus dat is gewoon penalty.”

Het einde van de wedstrijd was door het tegendoelpunt van de Brusselaars zuur voor blauwzwart. “Je weet dat die bal bij vrije trappen altijd een keertje goed kan vallen en dat gebeurde dan ook in de laatste minuut. Ik denk niet dat ze een doelpunt verdienden, maar ze maken er wel eentje.”

Die tegengoal zou wel eens veel kunnen betekenen in de terugmatch. “We zullen nog eens moeten vechten en hopelijk kunnen we de finale bereiken. De manier waarop is niet al te belangrijk”, besluit Vanaken.