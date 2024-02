Wat deed Burgess allemaal naar de Brugse spelersbank? Speler van Union reageert

Het werd een typische bekermatch in het Jan Breydelstadion. Club Brugge leek op weg naar een goede uitgangspositie, maar in de extra tijd scoorde Union SG een o zo belangrijke tegengoal die wel eens van doorslaggevend belang zou kunnen zijn.

Christian Burgess is meer dan overtuigd dat de bezoekers met een goed gevoel naar huis konden terugkeren. “Die goal was heel belangrijk voor ons. We speelden niet onze beste match”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Volgens Burgess maakte Andreas Skov Olsen het verschil voor blauwzwart. “Hij scoort en geeft de assist, maar we keren uiteindelijk met maar één goal achterstand terug naar Brussel. Trapten we maar één keer op doel? Ja, ze speelden goed, hé.”

De competitieleider wou zich na de rust herpakken, maar dat draaide eventjes anders uit door het tweede doelpunt van de thuisploeg. Een teleurstelling op dat moment, maar de late goal maakte ontzettend veel goed.

Burgess in clinch met bank van Club Brugge

Bij dat doelpunt was ook te zien dat Burgess een beweging naar de Brugse bank maakte en ook aan het roepen was. Maar wat gebeurde daar precies? “Riep ik iets?”, lacht Burgess de situatie weg. “Dat weet ik niet meer. En waarom ik zwaaide? Dat herinner ik me ook niet. Ah, bij Club zitten er ook enkele karakters op de bank. Het is altijd een goede strijd tussen ons.”