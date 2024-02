Ex-ref oordeelt dat de VAR de juiste beslissing nam bij penaltyfase in Club Brugge-Union

Bij Club Brugge klaagden ze na de match tegen Union dat ze geen penalty hadden gekregen voor een fout van Charles Vanhoutte op Hans Vanaken. Een terechte opmerking, maar de VAR ging hier volgens ex-ref Tim Pots niet in de fout.

Bij 2-0 tikte Vanhoutte inderdaad Vanaken aan in de zestien nadat hij er te lang over deed om de bal te ontzetten en de middenvelder van Club druk ging zetten. Normaliter een penalty, maar ref Bram Van Driessche zag het zo niet.

“Technisch gezien is dit een zuivere strafschop”, zegt Tim Pots in HLN. “Vanhoutte raakt geen bal en er is contact met Vanaken. Als de scheidsrechter hier een penalty voor fluit, dan zal de VAR dat nóóit annuleren.”

Maar diezelfde VAR, Bert Put, kwam op die fase niet tussen. En dat is volgens Pots ook de juiste beslissing, want het Referee Department heeft instructies gegeven over 'cheap penalty's'.

"Goedkope strafschoppen zeg maar. Dat zijn lichte contacten in de zestien die door de aanvallende speler overdreven worden om een strafschop uit te lokken. Dit is een fase die wat mij betreft onder ‘cheap penalty’s’ kan worden gecatalogeerd. De VAR had het in deze dus bij het rechte eind om niet in te grijpen."