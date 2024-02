Zet van Ronny Deila wordt niet gesmaakt: "Brugge kan het niet laten ons te bespotten"

Club Brugge won woensdag met 2-1 van Union SG. Een eerste stap, maar de bekerfinale is zeker nog niet binnen voor blauwzwart.

Club Brugge speelde een sterke partij, maar scoorde uiteindelijk toch slechts twee keer en kreeg ook nog een tegendoelpunt om de oren, waardoor de bonus voor de terugmatch van de halve finale in de Croky Cup beperkt is.

Ronny Deila zette diep in de tweede helft Shion Homma in, de man die vorig jaar ervoor zorgde dat Union SG zijn titeldromen mocht opbergen. En dat deed duidelijk iets met de Brusselaars, zo vertelde aanvoerder Anthony Moris na affluiten op RTL.

“Brugge houdt zich duidelijk niet in om ons bespotten”, klonk het. “Dit is geen toeval, om de speler die ons vorig jaar in de luren legde weer te laten opduiken. Dit zijn zaken die zijn sporen nalaten.”

Union SG gelooft in zijn kansen tegen Club Brugge

Al zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben en de messen voor de terugmatch nog meer slijpen. “De vieringen van hun doelpunten op de bank waren overdreven. Maar we weten hoe het hier is. We pakken onze kansen voluit in de terugmatch. Met de fans achter ons kunnen we geweldige dingen doen.”

Ronny Deila was zich van geen kwaad bewust. “Homma was geen provocatie”, klonk het. “Ik had een linkse winger nodig. Normaal zou Skoras daar staan maar Skov was moe waardoor hij even daarvoor al op rechts moest invallen. Homma deed enkele goede dribbels en ik heb begrepen dat hij eind vorig seizoen scoorde tegen Union, maar dit was alleszins geen provocatie.”