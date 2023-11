Shion Homma van Union-killer tot eeuwige tribuneklant

Bijna op zijn eentje zorgde Shion Homma ervoor dat Union vorig jaar geen kampioen werd. Nu is er van de aanvaller geen spoor te bespeuren.

We zijn 12 speeldagen ver en tot op heden stond Shion Homma nog geen seconde op het veld. Nog straffer zelfs de 23-jarige aanvaller haalde nog geen enkele keer de slectie van Club Brugge. Bij Club NXT is hij wel een vaste klant.

De concurrentie is natuurlijk moordend op zijn plek. Zo heb je Buchanan en Nusa, maar ook Skov Olsen, Vanaken en Zinckernagel die allemaal op zijn posititie terechtkunnen. Tegelijkertijd is hij met zijn 1m64 veruit de kleinste speler van allen.

"Hij is behoorlijk ontgoocheld", klinkt het bij zijn entourage. "Hij wil meer spelen, hè, dat is duidelijk. Zijn doel was een vaste waarde worden in de A-kern en op die manier international worden."