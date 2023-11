De grote Amoura-show in het Dudenpark: Club Brugge werd bijwijlen van kastje naar muur gespeeld

Mohamed Amoura, onthou de naam. Want de kans is groot dat we de 23-jarige Algerijn slechts een jaartje in België zullen kunnen bewonderen. Een fenomeen van 1m73 dat scoort met omhalen en gereputeerde verdedigers voorbij loopt alsof ze stilstaan. Hij bezorgde Club Brugge nachtmerries.

Het eerste kwartier was een studieronde, maar daarna brak de hel echt los in het Dudenpark. Club mocht de beginfase hebben, maar toen nam Union over. En hoe! Veel diep lopende mensen, druk op alle middenvelders en ook nog eens een pracht van een doelpunt.

Wondermooie bicyclette

De eerste kans van de wedstrijd was meteen prijs. Een voorzet van Ayensa werd door Puertas voor doel gekopt. De kleine Amoura wist dat hij geen kans in de lucht had, schermde de bal af en... kwam met de perfecte omhaal op de proppen. Een golazo, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt.

Union domineerde verder die eerste helft en Club ontsnapte aan een dubbele achterstand toen Amoura zijn turbo nog eens opzette. Een Algerijn met acht versnellingen. Mechele en Odoi zullen morgen aan het medisch kabinet staan met een verkoudheid. Mignolet redde echter zijn schot.

Zo bleef Club toch enigzins in de partij. Al konden ze geen enkele deftige kans laten noteren in die eerste helft. Zinckernagel was dramatisch, Vanaken onzichtbaar, Skov Olsen zat in de achterzak van Machida, Jutgla in die van Burgess... Dan blijft er niet veel meer over.

UIt het niets gelijk en dan toch weer... Amoura

Acht minuten ver in de tweede helft en Union had er eenrichtingsvoetbal van gemaakt. Deila had er genoeg van en haalde Zinckernagel, Odoi en Balanta naar de kant voor Nusa, Vetlesen en De Cuyper. Union had intussen wel al grote kansen voor Puertas, Lazare en Amoura versiert. Mignolet hield zijn ploeg in de match.

© photonews

Het leek een kwestie van tijd voor de 2-0 viel, maar uit het niets kwam Club op 1-1. De Cuyper werd vergeten en met een mooie krul in de verste hoek verstomde hij het hele Dudenpark. Blauw-zwart putte er moed uit en herstelde zowaar het evenwicht.

Maar ja, die Amoura hé... Vroemvroem en hij was weg op een diepe bal van invaller Rodriguez. Mechele leek stil te staan. De 23-jarige Algerijn - nu al een fenomeen - moest ver uitwijken voorbij Mignolet, maar kreeg de bal toch nog in doel.

Union speelde de partij volwassen uit. Het had de partij altijd sneller moeten afmaken. Rodriguez lokte op zijn eentje zelfs nog een penalty uit, maar miste die. Union heeft zijn revanche wel beet. En niet een beetje, want dit was bijwijlen voetballes.