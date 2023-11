Zowel Deila als zijn bazen: dit zou nu toch de ogen moeten geopend hebben

De prestatie van Club Brugge op Union was ondermaats, punt! Daar kan niemand ons van iets anders overtuigen. Ook Ronny Deila niet, die achteraf weer te veel positieve punten zag en zelfs zei dat ze meer verdienden. Dit zou nu toch de ogen van zowel Deila als Vincent Mannaert geopend moeten hebben.

Met natuurlijk alle credits voor Union SG. De ploeg van Alexander Blessin is top, weten wat ze moeten doen, hebben de kwaliteiten om het uit te voeren en werken voor elkaar. Dat is precies wat Club Brugge niet is: een team. Het hangt allemaal wat als los zand aan elkaar.

13 matchen, nog steeds geen type-elftal

Er is geen connectie tussen middenveld en aanval. Het aanvallende plan is bizar: te veel afhankelijk van Vanaken en Skov Olsen om iets te creëren. De rest lijkt maar iets te doen op goed geluk. Eens was Club een machine waarin iedereen zijn taken kende en wist waar en wanneer hij moest lopen. Dat is op dit moment absoluut niet het geval.

Dat is de verantwoordelijkheid van Ronny Deila. We zijn bijna in de helft van de reguliere competitie en eigenlijk heeft hij nog steeds geen type-elftal. Balanta, Nielsen, Vetlesen, Onyedika... niemand die weet wat de beste samenstelling van het middenveld is.

Ook het krediet dat Philip Zinckernagel - zondag volledig onzichtbaar - krijgt, is onbegrijpelijk. Dat Antonio Nusa voor hem moet wijken, is toch wel vreemd. In de spits is het dan weer nog steeds niet duidelijk of Jutgla of Thiago het uiteindelijk zal halen.

Mannaert? Geen extra verdediger nodig?

Maar ook de bazen van Deila moeten in eigen boezem kijken. Iedereen waarschuwde hen dat een extra centrale verdediger nodig was. Iemand die kon opbouwen en met snelheid. Vincent Mannaert liet toen weten dat ze met Mechele, Spileers, Ordonez en Boyata genoeg rondlopen hadden.

Van Boyata is intussen geen sprake meer, Ordonez is nog niet klaar en Mechele en Spileers worden slag om slinger in de ruimte in hun rug gepakt. Hoe Amoura er Mechele afliep, was pijnlijk om te zien.

Met nu al 12 punten achterstand op Union. Gent en Anderlecht hebben hun niveau opgekrikt, Antwerp en Genk spelen beter voetbal dan Club en Standard is op komst. Op deze manier moet blauw-zwart echt beginnen vrezen voor de top zes. Over de titel spreken we momenteel al niet meer. Het zal een dure wintermercato worden. Met of zonder Ronny Deila?