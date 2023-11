Westerlo geeft de rode lantaarn door en koopt tijd voor Jonas De Roeck, Oscar Garcia ziet dat er werk aan de winkel is

Het kan niet anders dat Jonas De Roeck onder een grote druk staat, gezien de situatie in de competitie en ook nog eens de bekernederlaag die zijn ploeg moest slikken, wat het bestuur van Westerlo ook beweert. In Leuven kon er maar beter niet verloren worden door de Kemphanen.

Vele ogen gericht op De Roeck dus en het moet gezegd: hij durft wel wat te riskeren. In vergelijking met de vorige competitiematch bracht de Westerlo-trainer Tagir, Haidara en Piedfort in de ploeg. Die laatste twee zijn 18-jarige youngsters. Er stonden zo wel heel veel verdedigend ingestelde spelers in zijn elftal, maar het loonde enigszins.

Westerlo met gevaarlijkte doelpoging voor rust

Toch als het de bedoeling was om gevaar van de tegenstander te beperken. Beide ploegen hadden het moeilijk om aanvallend uit te blinken. Eén van de weinige Westelse doelpogingen was de gevaarlijkste voor rust en het was geen toeval dat die van een verdediger kwam. Prévot verwerkte het botsende schot van Bayram correct.

Madsen brengt Kemphanen op voorsprong

Wat straffere koffie na de pauze? Strijdlust was er alleszins wel en ref Bourdeaud'hui moest wat vaker een geel karton uit zijn achterzak halen. Voetballend bleef het magertjes, maar scoren kan ook door een strafschop af te dwingen. Mendyl ging in de fout bij Reynolds, Madsen bleef koelbloedig van op de stip.

© photonews

Het zorgde voor een ontlading van jewelste bij de bezoekers en het zou voor hen nog beter worden. Een afgeweken knal van Sydorchuk verdween in de linkerhoek: 0-2. De tweede overwinning van het seizoen - de eerste buitenshuis - was meteen een feit. Jonas De Roeck slaakt ongetwijfeld een zucht van opluchting.

© photonews

Kortrijk is de nieuwe hekkensluiter, maar ook OHL is ook nog niet uit het degradatiemoeras. Dat ging eerder wél over tot een trainerswissel. Interim-coach Vanhemel moet afzwaaien met een zure nederlaag. Oscar Garcia zag vanuit de tribunes dat er nog veel werk aan de winkel is: OHL creëerde in 90 minuten geen enkele kans.