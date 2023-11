Antwerp blikt teleurstellend KRC Genk op één helft in, scheidsrechter eist hoofdrol op

Royal Antwerp FC heeft zaterdagavond de topper tegen KRC Genk met 3-2 gewonnen. Een verdiende overwinning voor The Great Old, al kan KRC Genk zich vragen stellen bij een niet gefloten penalty.

Antwerp en KRC Genk keken elkaar voor het eerst weer in de ogen sinds de kampioenenwedstrijd die we ons allemaal nog wel herinneren. Antwerp-coach Van Bommel stelt dezelfde elf op als in de wedstrijd tegen Club Brugge. KRC Genk-coach Wouter Vrancken probeerde iets heel anders. Bilal El Khannouss mocht op links spelen, Heynen als 10 met Galarza en Hrosovsky achter hem.

De Bosuil kolkte. De supporters die zich lieten horen werden absoluut niet teleurgesteld. Na slechts vijf minuten spelen kon Vincent Janssen de openingstreffer binnentikken nadat Muja veel te makkelijk door de Genkse verdediging raasde.

Vijf minuten later kon Maarten Vandevoordt opnieuw achterom kijken. Een mooi uitgespeelde aanval nadat De Laet de bal onverwachts achter zich door tikte tot bij Balikwisha, die op zijn beurt heerlijk afwerkte. Genk was volledig de kluts kwijt.

Niet veel later kreeg McKenzie plots de kans op 2-1 wanneer hij een hoekschop in de bovenhoek stuurde. Vincent Janssen stond echter goed paraat en redde de bal van de lijn. Enkele minuten later zag de thuisploeg de 3-0 van Janssen worden afgekeurd voor buitenspel.

Iets voor het halfuur kreeg Zeqiri een geweldige kans nadat hij héérlijk werd diep gestuurd door Heynen. Hij schakelde Butez uit maar besloot met trapte dan voor een leeg doel op de paal.

Rond minuut 40 leek de wedstrijd beslist. Alderweireld geeft een fenomenale bal aan Balikwisha en die maakte er 3-0 van. Nadat Bataille kinderlijk terug wil spelen naar Butez onderschept Zeqiri de bal. Hij maakt er in twee keer dan toch 3-1 van. Op slag van rust werd er een fout gemaakt op Bryan Heynen in de zestien van Antwerp.

De VAR riep scheidsrechter Lothar D’Hondt terug omdat ze het fout vonden, maar daar moest de ref niets van weten. Hij bleef bij zijn beslissing. Hier mag KRC Genk zich gerust vragen bij stellen.

Na de koffie kwam Antwerp al snel dicht bij de 4-1. Balikwisha kon zich makkelijk uitkappen voor de Genkse verdediging maar zag zijn schot uit elkaar spatten op de paal.

De tweede helft verliep een pak rustiger dan de eerste. Antwerp voetbalde de beste kansen bij elkaar en was duidelijk de betere ploeg. Balikwisha trapte zo'n tien minuten voor tijd op doel, maar Vandevoordt voorkwam een hattrick door de bal tegen de lat te boksen.

Een vijf minuten later kwam Muja oog in oog met Vandevoordt na slecht werk van McKenzie. Hij kapte de doelman uit maar trapte in het zijnet.

Vlak voor het einde scoorde Daniel Munoz de 3-2 nadat een vrije trap van Paintsil op de paal terugbotste tot bij hem.

Door deze overwinning springt Antwerp naar een voorlopige zesde plaats in het klassement met 20 punten. The Great Old komt zo naast KRC Genk te staan. De Limburgers blijven voorlopig op de vijfde plaats steken met één puntje meer dan Antwerp.