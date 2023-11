Standard slaat zich na zeges tegen Club en Anderlecht voor het hoofd, KVM recht de rug na ontslag Defour met late 1-1

Was het ontslag van Steven Defour wat nodig was om bij KV Mechelen iedereen eens wakker te schudden? Dan naar Sclessin moeten was ook geen cadeau, aangezien Standard in zijn vorige thuismatchen Club Brugge en Anderlecht over de knie had gelegd.

Na het ontslag van Defour ging goede vriend Vanderbiest het zeker niet helemaal omgooien, maar met Bafdili in zijn elftal had de interim-coach toch één grote verrassing in petto. Ook bij Standard een paar wijzigingen, al wilden de Rouches toch vooral bevestigen wat ze in de thuismatchen tegen Club en Anderlecht getoond hadden. Kawabe scoort voor Standard De studieronde leek nog volop aan de gang, tot Standard plots een vrije trap kreeg op een niet ongevaarlijke plek. Kawabe deed er het maximale mee: een krul mooi over het muurtje en het stond 1-0. Met de achterstand op het bord kroop KV Mechelen toch wat uit zijn schulp. Lauberbach miste onbegrijpelijk op voorzet van Mrabti. © photonews De zoveelste misser dit seizoen voor de Duitser, die nadien wel prima betrokken was in het samenspel met Mrabti en de inlopende Schoofs bediende. De parade van Bodart op het schot van de KVM-aanvoerder was nodig. Op slag van rust zorgde Kanga aan de overkant voor opwinding na een warrige fase, Coucke deed voldoende. Geen lusteloos KV Mechelen Na de pauze zagen we lange tijd vooral Mechelse dreiging. Al was het niet met heel veel uitgespeelde kansen, maar de Rouches moesten gezien de score sowieso uitkijken voor een gelijkmaker. Die leek er niet meer te komen, maar in het slot gebeurde het toch nog: eerst greep Bodart in, Schoofs schoot alsnog de 1-1 binnen. © photonews