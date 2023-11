Sclessin speelde niet zijn gewoonlijke rol tegen KV Mechelen

Standard speelde 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Ondanks het teleurstellende resultaat speelde Standard een goede eerste dertig minuten tegen Mechelen. De Rouches scoorden het eerste doelpunt en hadden de wedstrijd kunnen beslissen, maar Sclessin zette niet hun gebruikelijke druk.

Vanuit de tribune waren de meningen unaniem: we voelden het aankomen. Ondanks een goed eerste half uur, met als hoogtepunt de mooie openingstreffer van Hayao Kawabe, vielen de Rouches terug, waardoor er ruimte ontstond voor Malinwa dat geleidelijk aan terugkwam in de wedstrijd.

Aan het einde van de eerste helft mochten de Luikenaars al bedanken voor de misser van de week en Kerim Mrabti voor zijn schot dat centimeters naast de linkerpaal van Arnaud Bodart krulde.

Maar daarna werd de situatie nog zorgwekkender. Gedurende de hele tweede helft hoefde Gaëtan Coucke geen enkele redding te verrichten. Niet de minste reflex. Standard werd gedomineerd tot de 65e minuut, waarna het de controle over de wedstrijd heroverde... tevergeefs.

© photonews

Sclessin speelde niet zijn gewoonlijke rol

Ultras Inferno en PHK04 deden hun uiterste best om de menigte te motiveren, maar de sfeer in Sclessin was zondag verre van gebruikelijk. De liedjes waren geïsoleerd, met weinig aanhang, en op geen enkele manier te vergelijken met wat dit stadion op zijn mooiste avonden kan bieden.

Sclessin was al gekalmeerd en Standard ook. De rest is geschiedenis: William Balikwisha gaf veel te nonchalant af op Bodart, Rob Schoofs zette Balikwisha voor schut en pakte een verdiend punt voor KV Mechelen.