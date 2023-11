Onuitputtelijk maar onnauwkeurig, Kamal Sowah wil niet opgeven ondanks teleurstelling

Standard heeft zondag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Standard. Een moeilijk duel voor de Ghanees. Kamal Sowah, onuitputtelijk, had het moeilijk in de opbouw. Zijn samenwerking met Wilfried Kanga werkte niet geweldig goed en zijn schoten belandden vaak nergens.

De Rouches slaagden er op geen enkel moment in de tweede helft in om Coucke te waarschuwen en vielen terug, biddend dat Arnaud Bodart telkens redding zou brengen. En dat deden ze, tot William Balikwisha in de 89e minuut balbezit verloor.

"Op het veld konden we die gelijkmaker niet zien aankomen. Maar we moeten ermee omgaan. Het is weer een verbeterpunt voor ons. Daar gaan we in de training aan werken, zodat we die fouten in de toekomst niet meer maken," vertelde Kamal Sowah.

William Balikwisha gaf een slechte terugspeelpass die aan de basis van de gelijkmaker lag.

"We bekijken dit soort dingen niet individueel. Je wint en verliest als team. We moeten samenwerken, het negatieve vergeten, blijven vechten en ons richten op de grote wedstrijden die komen. Er is veel collectieve frustratie in het team, maar niemand geeft William de schuld."

Zondag kon de Ghanees niet vaak combineren met zijn ploeggenoot Wilfried Kanga. De verdediging van Mechelen kon goed omgaan met het aanvalsduo van Standard, dat bijna nooit beroep moest doen op Couke.

"We werken veel met Wilfried om onze automatismen te verbeteren. Maar het is niet het negatieve dat op de eerste plaats moet komen. We moeten terug gaan trainen voor onze volgende wedstrijden. Het is belangrijk om ons hoofd omhoog te houden. We moeten ons nog verbeteren, we hebben een zwaar schema voor de boeg en we mogen ons hoofd zeker niet laten hangen," concludeerde Kamal Sowah.