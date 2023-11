Anderlecht klopt Cercle Brugge makkelijk dankzij uitblinkers Dreyer en Dolberg

Anderlecht heeft Cercle Brugge een 0-3 nederlaag aangesmeerd in Jan Breydel. Paars-wit komt zo voorlopig tot op een punt van leider Union.

Cercle Brugge-Anderlecht was een wedstrijd tussen de nummers vier en twee uit het klassement. Cercle moest wel vier sterkhouders missen, bij Anderlecht verving Delaney de afwezige Leoni. We kregen meteen kansen aan beide kanten.

Denkey kopte naast voor Cercle, Delaney trapte van dichtbij over. Topschutter Denkey bleef Schmeichel in het eerste halfuur op de proef stellen, maar de Deense doelman stond telkens pal. Anderlecht had ook een paar uitgespeelde kansen, Hazard trapte de beste na een halfuur op de paal.



Een voorsprong voor paars-wit was stilaan verdiend en die kreeg Anderlecht ook, zelfs een dubbele. Dolberg, Hazard en Dreyer waren telkens betrokken, Dolberg rondde de eerste af, Dreyer knalde drie minuten later de tweede binnen.

Anderlecht duwt hoop van Cercle snel de kop in

Cercle Brugge probeerde nog iets te doen aan die achterstand, maar echt in de buurt van Schmeichel kwam het niet. Anderlecht maakte zijn eerste kans van de tweede helft meteen af op het uur. Daland verkeek zich op een diepe bal van Dreyer, Stroeykens maakte het beheerst af en zette Anderlecht op 0-3.

De wedstrijd was daarna helemaal gespeeld. Anderlecht hield achteraan stand op de weinige kansen die Cercle nog bij elkaar kon voetballen. Schmeichel houdt zo voor het eerst de nul in de competitie, voor Anderlecht ook al geleden van half augustus.

Paars-wit komt in de stand wel tot op één puntje van leider Union, dat vanavond nog Club Brugge ontvangt. Cercle Brugge verliest na 9 op 9 nog een keer en moet na de de uitschakeling in de beker een nieuwe tik incasseren. Het blijft wel vierde in de stand.