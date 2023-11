Ex-bondscoach René Vandereycken ziet waar Anderlecht het verschil maakte tegen Cercle Brugge

Anderlecht heeft afgelopen weekend met 0-3 gewonnen van Cercle Brugge. Ook ex-bondscoach René Vandereycken zag dat het goed was.

Vandereycken loofde hoe paars-wit de wedstrijd aanpakte. "Anderlecht begon duidelijk goed voorbereid aan deze match en zoals Brian Riemer zei: zijn spelers voerden het plan ook uitstekend uit", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"Cercle Brugge zet altijd met twee of drie man druk op de man in balbezit en dan is het cruciaal dat je achterin geen onnodig balverlies lijdt. Door het veld heel breed te houden met Sardella en Augustinsson en heel vaak het spel met crosspasses naar die flanken te verleggen – Debast met rechts, Vertonghen met links, maar ook de middenvelders – voetbalde Anderlecht heel slim onder die druk uit", gaat hij verder.

Vandereycken weet dat het ooit anders is geweest bij Anderlecht. "Het heeft zich nooit laten vangen door risicovol uit te voetballen, zoals het in het verleden wél vaak deed."