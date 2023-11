René Vandereycken komt met zijn uitleg na geel voor Debast na overtreding op Denkey

RSC Anderlecht won afgelopen weekend vlot van Cercle Brugge. Al was er achteraf veel te doen over een fout van Zeno Debast.

Cercle Brugge had tegen RSC Anderlecht af te rekenen met heel wat afwezigen. Dat zorgde ervoor dat er in het spel tegen paarswit veel minder druk was en ook de automatismen een pak minder waren, zo oordeelt René Vandereycken.

“Ik zag nu toch een gebrek aan individuele kwaliteit. Denkey probeerde het nog wel, ik denk dat hij een stuk of acht keer vanop afstand heeft geschoten. Maar dat was een beetje geforceerd. Hij baalde natuurlijk dat hij niet in de zestien meter werd bediend”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Er was ook veel te doen over de scheidsrechter van dienst. “Ik vind ook niet dat Cercle benadeeld is door de scheids. De VAR riep hem wel naar het scherm voor die fout van Debast op Denkey, maar ik vond het goed dat het bij geel bleef.”

“Ik was niet overtuigd van de intentie van Debast om hem zwaar te kwetsen, hij leek ook niet helemaal door te duwen met zijn voet. Bovendien vind ik dat na rust Cercle meer gele kaarten had kunnen krijgen.”