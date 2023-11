Riemer en Tedesco houden hun hart vast: zorgen om Jan Vertonghen na late wissel

Een mogelijke blessure van Jan Vertonghen was de enige smet op de overwinning van Anderlecht bij Cercle Brugge. Vertonghen zelf vreest voor een breuk.

Kapitein Jan Vertonghen werd kort voor tijd naar de kant gehaald bij een driedubbele wissel van Brian Riemer. Op zich vreemd want het was nog maar de eerste keer in 13 competitiewedstrijden dat Vertonghen naar de kant werd gehaald. Moussa N'Diaye kwam in zijn plaats.

In de 62ste minuut kreeg Vertonghen een trap tegen zijn enkel na een duel met Alan Minda. Vertonghen speelde nog verder met een pijnstiller, maar moest een paar minuten voor tijd toch naar de kant na enkele grimassen.

Na de wedstrijd werd duidelijk dat Vertonghen waarschijnlijk een blessure heeft opgelopen. "Ik heb een trap gekregen op mijn slechte linkerenkel. Ik hoop dat er vanbinnen niets gebroken is", zei de kapitein van Anderlecht.

Rode Duivels

Vertonghen kon wel steunen op zijn voet, maar hinkte toch door de mixed zone naar de spelersbus. Eind vorig seizoen kampte Vertonghen ook al met een blessure aan zijn linkerenkel, maar speelde er toen gewoon mee verder. Het wordt afwachten of er effectief opnieuw schade is bij Vertonghen aan zijn enkel.

Want Anderlecht trekt volgende week zondag naar KAA Gent voor opnieuw een belangrijke wedstrijd. En ook Domenico Tedesco zal het met aandacht volgen. Hij maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Servië (15/11) en Azerbeidzjan (19/11).