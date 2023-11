Eupen pikt puntje mee in Stayen: Gelijkspel met enorm zure nasmaak voor STVV

STVV en KAS Eupen hebben vrijdagavond 1-1 gelijkgespeeld. Dit na een slaapverwekkende pot voetbal met een zuur einde voor de thuisploeg.

STVV en Eupen namen het vrijdagavond tegen elkaar op. De respectievelijke nummer 9 en 10 in de stand vochten voor een betere plaats in het klassement. STVV speelde met hetzelfde elftal als afgelopen week tegen RWDM. Bij Eupen verving Baiye Christie-Davies.

STVV nam de wedstrijd meteen in handen. Florian Kohfeldt kondigde voor de wedstrijd al aan dat ze STVV wilden laten aanvallen. Hij hield zich duidelijk aan zijn woord.

Rond de 20e minuut kwam de thuisploeg al op voorsprong. Hashioka gaf voor en wilde Koita bereiken. Paeshuyse probeerde een schot van Koita te voorkomen, maar legde de voorzet op ongelukkige manier zelf in doel.

Na het doelpunt bleef de thuisploeg baas. Echte kansen kwamen er niet meer. Tegen het einde van de tweede helft kwam Eupen iets meer in balbezit, maar er zat niet genoeg pit in het spel om een gevaarlijke kans te kunnen noteren.

© photonews

De tweede helft begon iets heviger dan de eerste, maar de grinta in het spel ontbrak bij beide ploegen. Voor STVV moest het natuurlijk niet, maar ook Eupen speelde met een achterstand enorm zwak. Hoe verder de tweede helft vorderde, hoe meer de bezoekers de bal kregen.

Dit was geen wedstrijd waar de neutrale voetbalsupporter blij van werd. In de laatste tien minuten werd het nog een paar keer wat heet voor het doel van de Truienaars, maar uiteindelijk zorgden de bezoekers niet voor veel gevaar.

Uiteindelijk kreeg STVV toch nog het deksel op de neus. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd gaf Pantovic voor. Niemand leek de bal aan te raken en dus rolde die gewoon in doel. Hier zal STVV nog even van afzien...

Door dit gelijkspel schiet STVV voorlopig één plaats op in de stand en springen ze naar de achtste plaats met 17 punten. Eupen blijft op de tiende plaats steken met 14 punten op de teller.