Thorsten Fink ziet de toekomst positief in met STVV ondanks puntenverlies tegen Eupen

Vrijdagavond liet bij STVV een zure nasmaak achter na het gelijkspel tegen KAS Eupen. Ondanks het puntenverlies is de trainer van STVV, Thorsten Fink, positief.

"We hebben voor rust één van onze betere helften van het seizoen gespeeld", reageerde Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg. Daarin zat echter meteen een tekortkoming vervat. "We maakten de 2-0 jammer genoeg niet. Dan weet je dat alles nog kan gebeuren."

Er waren kansen genoeg om de voorsprong te vergroten. "Minpunt was dat we na de rust te overhaast te werk gingen. We kozen te snel voor de lange bal", legt Fink uit. "Wat me wel deugd doet: we kunnen ons spel blijven opleggen, zeker tegen ploegen die van hetzelfde niveau zijn als ons", zag Fink het positieve.

Volgend week moet STVV op bezoek bij Westerlo. Ondanks dat de ploeg van Jonas De Roeck op de laatste plaats staat blijft het een te duchten tegenstander.