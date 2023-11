KAA Gent draait onmondig Charleroi in de gehaktmolen en blijft in het spoor van Union SG en Anderlecht

KAA Gent ging op bezoek bij Charleroi. Dat leverde een prima prestatie op, want de Zebra's toonden zich een onmondige tegenstander. De Buffalo's blijven zo in het spoor van Union SG en Anderlecht.

Hein Vanhaezebrouck had zijn spelers vooraf op scherp gezet over het belang van de wedstrijd tegen Charleroi. Een scenario zoals tegen Cercle Brugge wilde hij absoluut vermijden. En dus moest er gewonnen worden in Het Zwarte Land.

De oefenmeester koos wel voor dezelfde elf als een week eerder en bleef dus het vertrouwen hebben, ook in zijn spitsen Tissoudali en Cuypers - Gift Orban zat daardoor opnieuw op de bank. Bij de thuisploeg wél een wissel: Dabbagh verging Morioka.

© photonews

© photonews

De thuisploeg wilde snel van start gaan, maar botste al heel erg snel op een grote muur van KAA Gent. En de Buffalo's namen de match dan weer heel snel in handen, met sterk spel van een opnieuw helemaal aan de oppervlakte gekomen Tissoudali.

Na een dik kwartier maakte hij zelf ook het eerste doelpunt, daarna was de 0-2 veel dichterbij dan de gelijkmaker. De Zebra's waren onmondig, Gent kwam via Tissoudali, Cuypers en De Sart meermaals in de buurt van een extra goal.

Ook Orban scoort

Koffi zorgde voor 0-1 bij de koffie, na de pauze was een fout van Marcq in de grote rechthoek hét definitieve omslagpunt. De Sart mocht de elfmeter opnieuw trappen na eerdere missers bij Gent dit seizoen en zette deze keer om: 0-2, match gespeeld.

In de slotfase mocht Gift Orban nog een kwartiertje invallen. Daarbij scoorde hij ook de 0-3, goed voor zijn vertrouwen. De eerredder in minuut 97 bracht geen soelaas meer voor Charleroi, dat moet gaan herbronnen. Gent blijft op een puntje van Anderlecht op plek drie in de stand.