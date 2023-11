Gift Orban juicht niet na eerste competitiegoal in maanden en haalt ferm uit: "Club zal mijn loopbaan niet kapotmaken"

KAA Gent won met 1-3 op bezoek bij Charleroi en blijft zo knap derde in de Jupiler Pro League. Alleen maar gelukkig gezichten dus in Het Zwarte Land namens de Buffalo's? Neen, allerminst. Want er speelt wel wat onder de radar.

Emmanuel Gift Orban viel een kwartier voor tijd in en liet meteen van zich spreken. Hij kreeg uiteindelijk liefst drie kansen, eentje daarvan zette hij om. Daarmee scoorde hij in de competitie voor het eerst sinds augustus.

Reden temeer om ferm te juichen? Neen, allerminst. De Nigeriaanse spits liet weinig emoties blijken. En na de wedstrijd leverde hij een stevig interview af, waarbij hij de nodige kritiek uitte op de interne zaken binnen KAA Gent.

Blijven werken

"Ik heb moeilijke tijden achter de rug", aldus Gift Orban achteraf bij Het Nieuwsblad. "Ik voel me niet meer mezelf. Op de bank starten, tien minuten invallen, ... Wat kan ik de club of het team dan bijbrengen? Of ik al met de coach heb gesproken?"

"Neen. Dat is ook niet nodig. Hij gaf me vertrouwen, ik heb nood aan vertrouwen. Ik zal me blijven inzetten, ik ben een prof. Maar ik ben een speler die moet kunnen starten en groeien in een wedstrijd. Een club zal mijn loopbaan niet kapotmaken. Ik blijf werken. Lukt het hier niet op die manier, dan elders."