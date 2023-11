KV Kortrijk pakt punt in Molenbeek, maar mag ook (weer) doelman Vandenberghe danken

Een puntendeling waar niemand veel mee opschiet. RWDM en KV Kortrijk zorgden dan wel voor veel strijd, maar goed voetbal was er in het kelderduel niet te zien. Kortrijk kan straks de weinig begerenswaardige rode lantaarn weer in handen krijgen.

Elke keer de spelers van RWDM het veld betreden voor een match galmt The 6th Gate - Dance with the Devil - door de boxen. Kwestie van iedereen opgepomt te hebben voor de match. Blijkbaar had het wel weinig effect op de spelers, want het eerste kwartier was werkelijk niet om aan te zien.

De kleinste op het veld scoort

KV Kortrijk moest het zonder diepe spits Avenatti stellen en Davies moest het dan maar zien te rooien vooraan. Het was echter linkerflank Mighten die voor het gevaar zorgde. Hij bereidde ook het openingsdoelpunt, dat uit de lucht kwam gevallen, voor.

Davies werd eerst nog afgeblokt, maar in de rebound faalde Ojo niet. Acht minuten later was alles te herdoen toen Reine-Adelaide een heel verre voorzet verstuurde en de kleinste op het veld, rechtsachter Camara, zijn eerste doelpunt via de paal in doel kon koppen.

RWDM met de beste kansen

RWDM nam over en Gueye - die mag wel eens ophouden met molenwieken met zijn armen - en Da Silva hadden een paar goeie kansen, maar doelman Vandenberghe stond pal. Ook in de tweede helft, toen hij de ingevallen Mboup van een doelpunt hield. Het was intussen quasi al RWDM wat de klok sloeg, maar Kortrijk liet zich niet vangen en verdedigde in blok, speculerend op de counter.

Dat leverde heel weinig op. De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, maar de slordigheden waren amper te tellen. Beide ploegen zullen de nadruk op hun passing moeten leggen de volgende weken of ze gaan in de problemen komen.

In ieder geval heeft Kortrijk meer creatieve ideeën nodig. En het is nog steeds onbegrijpelijk dat Xavier Mercier bij RWDM op de bank zit. Samen met Dwomoh is hij de beste voetballer die ze in hun rangen hebben lopen.