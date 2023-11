Antwerp gaat het zich mogelijk nog beklagen: uitgeleende speler wordt steeds bepalender en sterker

We gaan het hier toch eens moeten hebben over Pierre Dwomoh. We zaten gisteren in het Edmond Machtensstadion te kijken naar RWDM-KV Kortrijk en daarin was de beste man op het veld zonder enige twijfel de 19-jarige middenvelder.

Iedereen weet dat het talent van Dwomoh nooit ter discussie heeft gestaan, maar hij had de naam om onhandelbaar te zijn. Binnen de muren van het Edmond Machtens klinkt echter een heel ander geluid: "vriendelijke jongen, professioneel, maar wel met een uitgesproken mening".

Sommigen noemen hem zelfs een leider, wat straf is voor een 19-jarige. Dwomoh is dit seizoen enorm sterk bezig. Hij controleert, recupereert en verdeelt. Als zijn aanvallers iets efficiënter waren geweest, had hij nu al een zestal assists achter zijn naam in plaats van één.

Zijn doorsteekpasses zijn accuraat en op de juiste snelheid. Daarnaast schuwt hij ook het vuile werk niet en tackelt en loopt gaten dicht. Het stelt hem in een heel ander daglicht, want de signalen die tot nu toe naar buiten kwamen, waren steeds negatief. Daarom besliste hij ook tot eind dit jaar niet meer met de pers te praten.

Dwomoh herstelt zijn reputatie

Antwerp ziet hem zo waarschijnlijk vertrekken nadat hij amper 14 officiële matchen voor hen speelde, want RWDM heeft een aankoopoptie. Als ze in 1A blijven, gaan ze die ook lichten. Want Dwomoh vertegenwoordigt een veel groter potentieel dan wat ze ervoor moeten betalen.

Bij Antwerp was hij waarschijnlijk ook verbrand na een paar interne aanvaringen. In 2021 betaalde The Great Old nog 2 miljoen voor de toen 17-jarige middenvelder aan Genk. Ook daar waren er wel wat strubbelingen, net als bij de Belgische jeugdploegen. Dwomoh is zijn reputatie echter op het veld aan het verbeteren.