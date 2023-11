Brian Riemer ziet zijn Anderlecht in goede lijn evolueren na 0-3 overwinning: "Ik hoop dat de tijden veranderen"

Anderlecht heeft zondagnamiddag met 0-3 gewonnen van Cercle Brugge. Het leek aanvankelijk geen makkelijke wedstrijd te worden, maar de troepen van Brian Riemer staken er uiteindelijk flink bovenuit.

Brian Riemer was zichtbaar blij na afloop van de wedstrijd. "Ik ben heel blij en ook trots. Niet veel ploegen komen hier met 0-3 winnen op het veld van Cercle Brugge. We speelden een goede wedstrijd en hadden het onder controle", vertelde hij voor de camera's van Eleven DAZN.

"Of de tijden veranderen? Ik hoop dat de tijden veranderen. Ik neem het match per match. Het is een proces, een plan dat een jaar geleden gestart is. Er is veel gebeurd. We willen nu gewoon beter en beter worden", gaat de Anderlecht-coach verder.

Anderlecht is goed bezig dit seizoen. Paars-wit staat momenteel op de tweede plaats en is door deze overwinning tot op één punt van Union gekomen. Union speelt zondagavond nog wel tegen Club Brugge. "Het is nog niet zo belangrijk, het klassement. Eerst moeten we de top zes halen en dan zien we wel."