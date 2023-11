VAR en arbitrage krijgen er ook in Cercle - Anderlecht flink van langs: "Genieten van nieuw horloge"

RSC Anderlecht maakte indruk op bezoek bij Cercle Brugge. Maar het had mogelijk toch ook gewoon anders kunnen lopen. Zo waren er toch wel wat bijzondere fases, waarbij ref en arbitrage een hoofdrol speelden.

Op zaterdag was er in de wedstrijd tussen Antwerp en Genk al veel te doen over een niet-gefloten strafschop op Bryan Heynen. Dat kan u hier nog eens nalezen van naaldje tot draadje.

En een dagje later is het opnieuw raak, deze keer in Cercle Brugge tegen RSC Anderlecht. Eerst ontsnapte Anderlecht aan buitenspel bij een doelpunt van Dolberg, wat eerder was er mogelijk al een rode kaart.

Zeno Debast ging zwaar door met de studs op Kevin Denkey en kreeg geel van Jan Boterberg. De VAR zag er meer in en riep de verdediger van paars-wit naar het scherm. Boterberg hield het echter bij geel.

Bij De Vereniging gingen ze daar niet echt mee akkoord. Voor hen was het wél rood en die rode kaart had mogelijk ook wat kunnen veranderen aan de wedstrijd. Bij de supporters liepen de meningen danig uiteen:

Waarom nog een VAR hebben als de scheidsrechter een overduidelijk correcte rode kaart voor Debast intrekt, tegen advies van zijn VAR in.



Jan Boterberg kan straks alvast genieten van zijn nieuw horloge. #CERAND — JVL (@JaniVL) November 5, 2023