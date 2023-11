KVC Westerlo-coach Jonas De Roeck stelt ambities bij: "Voetbal is de grootste bijzaak ter wereld"

KVC Westerlo kon zaterdag met 0-2 winnen op het veld van OH Leuven. Een deugddoende en nodige overwinning voor de Kemphanen.

Jonas De Roeck was natuurlijk ook erg gelukkig met de overwinning. "Elke overwinning doet deugd: of je nu bovenaan of onderaan staat. Ik ben heel blij voor de groep, we hebben getoond dat we een ploeg met kwaliteit zijn."

Hij bracht ook duidelijkheid over de ambities van Westerlo, maar die leken al redelijk duidelijk. "Een overwinning bekijk ik nooit persoonlijk, voetbal blijft de grootste bijzaak ter wereld. Voor ons wordt het zaak om de volgende wedstrijd te bevestigen, want wij willen Play-off 2 halen."

Aan het begin van het seizoen vertelden een aantal spelers nog over hoe ze het graag beter zouden doen dan afgelopen seizoen. Toen speelde Westerlo goed en werd er geregeld ook gewonnen van grotere ploegen in de competitie.