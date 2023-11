Hij speelt de pannen van het dak bij Union SG maar: "Nooit een echte opleiding gehad"

Mohamed Amoura is dé sensatie van het moment bij Union SG en de Jupiler Pro League. Toch groeide hij niet op in de perfecte omstandigheden om profvoetballer te worden.

Iedere week lijkt Amoura de netten te vinden bij Union. "Nochtans heeft hij geen échte opleiding gehad", vertelde Mehdi Dahak van DZfoot bij HLN. "Er is slechts één ploeg die jonge spelers opleidt. Dat is AC Paradou - waar Kadri van Kortrijk vandaan komt. Amoura trainde niet dagelijks."

Op zijn achttiende vertrok Amoura bij een amateurclub uit zijn buurt. Hij trok naar ES Sétif, die acht keer landskampioen zijn geworden. Daar speelde hij de eerste drie jaar in de jeugdreeksen. Bij zijn debuut bij het eerste elftal scoorde hij al meteen.

FIFA makelaar Walid Bouchenafa die zich toelegt op het Afrikaans voetbal weet wel dat het ergens in het voordeel speelt voor Amoura. "Het grote voordeel voor Amoura is dat hij op zijn zestiende al in vierde klasse meespeelde met de A-ploeg. Hij speelde daar al tegen ‘mannen’. Het heeft zijn overgang naar Sétif gemakkelijker gemaakt."