Peter Vandenbempt bikkelhard voor Club Brugge na nederlaag

Club Brugge heeft zondag met 2-1 verloren van leider Union SG. Blauw-zwart zette een zwakke prestatie neer en wordt dan ook niet gespaard door de analisten.

Peter Vandenbempt zag dat Club Brugge enorm zwak was en spaarde de club niet. "Gisteren leverde blauw-zwart een tragische, slechte en ontluisterende prestatie. Op het scorebord werd het verschil met Union nog zacht uitgedrukt. Een pak rammel had ook gekund", vertelde hij bij Sporza.

"Club Brugge werd op alle onderdelen van het voetbal afgetroefd. Het team speelde slap in de duels, verdedigde slecht en was zwak aan de bal. Een handvol dragende spelers voetbalt onder de ondergrens. Enkel Simon Mignolet acteerde op niveau", gaat Vandenbempt verder.

De analist gaf Simon Mignolet gelijk die ook hard was voor zijn ploegmaats. "Achteraf zei de doelman ook waar het op stond: zijn ploeg is weggezet als kleine kinderen. Zelfs met het duo Balanta-Nielsen, dat voor meer stabiliteit moest zorgen, had Club Brugge geen controle. Het werd langs alle kanten voorbijgelopen door Union.

Ook over Ronny Deila had Vandenbempt wat te zeggen. "Coach Ronny Deila vond vreemd genoeg dat Club Brugge moet leren omgaan met toppers buitenshuis, maar er is meer aan de hand, denk ik. Deze verliesbeurt komt alleszins veel harder aan dan nederlagen in Luik of Kortrijk. Zeker omdat er prille hoop was op beterschap."