Stilaan is zomeraanwinst van Club Brugge alle krediet kwijt: toptalent op de bank houden voor hem is niet te verdedigen

Ronny Deila is de man die erop aandrong om Philip Zinckernagel naar Club Brugge te halen. De 28-jarige Deen lijkt tegen Union SG echter zijn laatste krediet verspeeld te hebben. Bij de aanhang dan toch.

Zinckernagel was onzichtbaar tegen Union. Hij kwam amper aan de bal, ook omdat hij zich nooit aanspeelbaar maakte. Daarvoor hebben ze hem niet gehaald. Nu waren er wel nog veel andere jongens onder niveau. Denk maar aan Balanta, Mechele, Odoi, Vanaken...

De enige twee die niet gebuisd waren of er mee flirtten waren Mignolet en Nielsen. De rest had allemaal zijn dagje niet of was gewoon niet klaar voor het enthousiaste spel van Union. Maar Zinckernagel is al weken niet meer op niveau en moest al verschillende keren rond het uur gewisseld worden.

En dat terwijl Antonio Nusa op de bank moet plaatsnemen. Deila heeft de komende weken werk om zijn ploeg echt aan het voetballen te krijgen. Want momenteel zijn ze te afhankelijk van Vanaken en Skov Olsen. Ergens moeten er toch automatismen gevonden worden.