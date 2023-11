Speler Club Brugge is de gebeten hond na pijnlijke nederlaag: "Simpelweg te weinig voor Jupiler Pro League"

Club Brugge ging op bezoek bij Union SG pijnlijk onderuit. Het ziet de kloof in de stand daardoor nog meer oplopen: nu al twaalf punten. Bij de supporters was er dan ook veel kritiek op hoe blauw-zwart voor de dag kwam.

Club Brugge speelde op bezoek bij Union SG met drie dezelfde types van spelers: Nielsen, Balanta en Odoi. Dat vonden de supporters dan ook collectief een vreemde beslissing van Deila.

Zeker Eder Balanta werd hard aangepakt in de hele zaak. HIj werd kort na rust vervangen en dat mogen we misschien wel uit het lijden verlossen noemen.

© photonews

De verdedigende middenvelder komt volgens diverse analisten en ook de supporters op de sociale media simpelweg te kort voor de Jupiler Pro League.

Een pijnlijke vaststelling, waarmee ze ook naar het bestuur kijken. In de wintermercato zal er naast centraal in de verdediging misschien ook op het middenveld iets bij moeten?

Balanta is een opkuiser een beenhouwer moet niet veel voetballend opbrengen maar ze moeten er voor zorgen dat er naast hem mensen staan die het wel kunnen — kga kik et é zeggn (@kga_ke_zeggen) November 5, 2023

Alle respect voor de krijger Balanta maar hij komt voetballend veel te kort voor dit Club Brugge. Een groot probleem volgens mij is geen flankspel doordat de flankaanvallers altijd naar binnen komen. Zo is er geen aanvoer voor de spits, wie je er ook zet. En Zickernagel 1/2 — Samvhb (@samvhb) November 5, 2023

Pijn aan de ogen. (Uit)voetballend vermogen is niet aanwezig. Maar wat verwacht je in godsnaam met die verdediging + Balanta en Nielsen? #USGCLU — Mathi🇧🇪 (@JeMathi7) November 5, 2023

Hoe kun je nu spelen met én Balanta , én Nielsen én Odoi samen ??? Dat zijn in mijn ogen in principe 3 zelfde type spelers, namelijk verdedigende controlerende middenvelders...dat is er eentje te veel...daarom geen aansluiting naar voor... tactisch een drama— Philippe Hautekiet (@PhHautekiet) November 5, 2023